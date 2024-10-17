سعيد العويران يكشف كواليس تشجيعه الزمالك وحضور نجم عالمي في حفل اعتزاله

كتبت - نهى خورشيد

تحدث سعيد العويران نجم الشباب والمنتخب السعودي السابق، عن تصريحاته الأخيرة بشأن مباراة اعتزاله كرة القدم أمام الفارس الأبيض، موضحاً أنه كانت تربطه علاقة قوية بمرتضي منصور.

وقال العويران في تصريحات خاصة "لمصراوي":“لطالما كنت مشجعًا لنادي الزمالك ، وربطتني علاقة قوية مع رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور".

وأضاف: "بالرغم من احترامي للنادي الأهلي وتشجيعي له، إلا أنني أعتبر نفسي مشجع زملكاوي ، ولكن تجمعني علاقات قوية مع العديد من لاعبي الأهلي مثل وليد صلاح الدين، أيمن حافظ، أحمد شوبير، عصام الحضري، وخالد بيبو".

وتابع: "مرتضى منصور سُئل في مقابلة تلفزيونية عن اللاعب الذي يتمنى أن ينضم للزمالك من السعودية، وأجاب سعيد العويران”.

وأشار إلى أن: "من بين لاعبي الأهلي الذين ساعدتهم في مسيرتهم الكروية هو إسلام الشاطر، وكان لي دور كبير فى إنتقاله إلى صفوف اتحاد جدة، وأنهيت إجراءات استخراج تأشيرته".

وفيما يخص مباراة اعتزاله، قال: "يشرفني أن يكون نادي الزمالك طرفًا في مباراة اعتزالي، فهذا فخر كبير لي، أتمنى أن تكون المباراة بين الشباب السعودي والفارس الأبيض، الفريقين اللذين أحبهما”.

كما أوضح: "تم الاتفاق على أن يكون كريستيانو رونالدو قائد فريقي في مباراة اعتزالي ضد الزمالك".

وواصل نجم المنتخب السعودي السابق:" لقد رفع الزمالك رؤوسنا في الرياض وأعاد الهيبة للنادي، حيث كانت الروح عالية بين اللاعبين بينما لم يكن الأهلي في أفضل حالاته".

واختتم تصريحاته قائلاً: "جميع صفقات الزمالك كانت مميزة، وأتمنى أن يستمروا في تقديم هذا الأداء الرائع، وأن يحققوا لقب الدوري هذا العام، ليكون الموسم سعيدًا على الجميع".