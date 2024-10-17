"سيب ابنك في حاله".. تعليق ناري من شوبير بشأن ما فعله ياسر ريان وتوقيع ابنه للزمالك

كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي، أحمد شوبير، على تصريحات، ياسر ريان نجم الأهلي السابق، بشأن توقيع نجله للزمالك، ورفض نادي سيراميكا كليوباترا رحيله للقلعة البيضاء.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "كابتن ياسر ريان طلع قال أن نجله كان موقع للزمالك بس نادي سيراميكا رفض رحيله عشان مش عاوزين يبيعوا لاعب للزمالك كان جاي من الأهلي".

أضاف: "مسؤولي سيراميكا أبدوا غضبهم الشديد من تصريحات ياسر ريان، طب إزاي أنه يوقع للزمالك وهو مرتبط بعقد معهم، وهو في النهاية تم بيعه للبنك الأهلي ولو عاوز يروح للزمالك يروح بعد كدا".

أكمل: "عندنا لغبطة في اللوائح، لأن هذا الأمر لو ثبت صحته سيتعرض أحمد ياسر للإيقاف، خاصة وأن والده هو اللي اتكلم، وهو ممكن يؤذي ابنه، عشان كدا برفض أن أي أولياء أمور يتحدثوا بلسان أبنائهم".

وأتم تصريحاته: "بقول لأولياء الأمور، سيب ابنك في حاله، يعني أنا لما مصطفى بيتألق مع الأهلي، بلاقي ناس تتصل بيا عشان أعمل مداخلات، وبقولهم أنا ماليش دعوة كلموه هو".

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