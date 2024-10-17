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"سافرتوا من غير ما تخدوا رأيي".. أحمد بلال يستفز الزمالك مجددا قبل السوبر

12:55 م الخميس 17 أكتوبر 2024

المحلل الرياضي أحمد بلال

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كتب- محمد خيري:

علق أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، على سفر بعثة الفريق الأول لنادي الزمالك، إلى الإمارات، للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز، يوم الأحد المقبل، في الدور قبل النهائي من بطولة السوبر المصري، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ونشر أحمد بلال عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صور لسفر بعثة الزمالك إلى الإمارات وكتب: "سافرتوا من غير ما تاخدوا رأيي .. هنا سأسكت قليلا".

وكان أحمد بلال أطلق تصريحات قوية قبل مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك الماضي، قائلا: "المفروض الزمالك ميسافرش السعودية .. والأهلي هيفوز بكل سهولة".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك، حقق بطولة السوبر الأفريقية الماضية، بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في المملكة العربية السعودية.

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الزمالك الأهلي أحمد بلال أخبار الزمالك السوبر المصري
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