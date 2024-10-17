"عضوهم اعترف بالمجاملة".. رئيس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن تتويج الأهلي بلقب القرن

كتب- محمد خيري:

كشف كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، مفاجأة بشأن تتويج النادي الأهلي، بلقب نادي القرن في أفريقيا.

قال كمال درويش في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "ten": "فوجئت بقرار إعلان الأهلي نادي القرن في إفريقيا، لا نعلم ماذا حدث، ما هي اللائحة؟ لم يكن أحد يدري".

أضاف: "بالمناسبة في نفس التوقيت معهد الإحصاء التابع للاتحاد الدولي أعلن أن الزمالك هو نادي القرن، وتقدمنا بشكاوى إلى الاتحاد الإفريقي بعد فوز الأهلي باللقب، وتم رفضها، وقيل لنا إن هذا القرار جاء بناءً على اللائحة".

أكمل: "أنا لم أر هذه اللائحة، لكن ربما تم إبلاغ الزمالك بها في وقت مبكر قبل قدومي لرئاسة النادي".

زاد: "مصطفى مراد فهمي، عضو مجلس إدارة الأهلي السابق، عندما كان في الانتخابات الأخيرة، مرشحًا، قال إزاي الواحد إدى للنادي وجابله جائزة نادي القرن وبعدين أسقط في الانتخابات".

أتم تصريحاته: "الطريف في الأمر هو الحديث المتكرر بشأن 7 أكبر من 9، هي مناوشات أهلاوية وزملكاوية، لكن هما أكبر ناديين في إفريقيا، بطولات وإنجازات وجماهير، والمباراة التي تجمع بينهما تكون كلاسيكو، تشاهده إفريقيا بالكامل، هما قاعدة الكرة المصرية".

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