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"الخطيب منعه".. الغندور يتحدث عن انتقال رمضان صبحي للزمالك وقرار بيراميدز

11:46 ص الخميس 17 أكتوبر 2024
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    رمضان صبحي يحتفل بالفوز بكأس مصر (3)
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    رمضان صبحي
  • عرض 16 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 16 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 16 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 16 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 16 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 16 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 16 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 16 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 16 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 16 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 16 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 16 صورة
    رمضان صبحي
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كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامى خالد الغندور، أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز لن يعود إلى النادى الأهلي في وجود محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي مؤكداً أن اللاعب لن ينتقل أيضاً للزمالك.

وقال "الغندور" في برنامجه عبر قناة المحور: "هناك أقاويل كثيرة أن رمضان صبحي يتمنى العودة للنادي الأهلي ويرفض العودة إلى نادى الزمالك وهذا الكلام ليس له أساس من الصحة".

أضاف: "رمضان صبحي شخصية مهذبة تحمل الكثير من التطاول في الشارع وأتمنى من أي مسؤول أو إعلامي عدم الحديث بإسم اللاعب".

وأكمل: "رمضان لم ينشر أي شيء على حساباته ولديه نادى ويحترم النادي المتواجد فيه وهو يشعر بالراحة في بيراميدز وليس عليه ضغوطات ويحصل على مقابل مادى مريح".

وأتم تصريحاته: "رمضان صبحى لن يعود إلى الأهلي في وجود الخطيب والزمالك لن يستطيع تحمل راتب اللاعب وبيراميدز لن يبيعه للقلعة البيضاء".

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رمضان صبحي بيراميدز أخبار الرياضة الزمالك الأهلي خالد الغندور الخطيب
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