"قرار نهائي".. سيراميكا كليوباترا يكشف مفاجأة بشأن انتقال لاعبيه للزمالك

كتب- محمد خيري:

فجر معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، مفاجأة بشأن تعامل ناديه الزمالك في ملف الصفقات، في الفترة الحالية.

وقال معتز البطاوي في تصريحات عبر قناة المحور: "لدينا قاعدة وهي عدم انتقال لاعب قادم من الأهلي إلى الزمالك، والعكس، وهذا الأمر نعمل به ولا رجعة فيه".

وأضاف: "لدي تعقيب على تصريحات ياسر ريان، بشأن عدم انتقال نجله للزمالك، لأن علاقتنا جيدة جدا مع جميع أندية مصر ليس لدينا أي مشكلة مع أحد".

وأكمل: "لم يتحدث أحد عن انتقال أحمد ياسر ريان إلى الزمالك في الصيف، الفارس الأبيض طلب التعاقد مع اللاعب في يناير الماضي، وأيمن الرمادي مدرب الفريق رفض رحيله، بسبب حاجة الفريق لجهوده".

وأتم تصريحاته: "مواجهة الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري لن تكون سهلة بالمرة، ولكننا سنحاول تقديم كل ما لدينا".

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