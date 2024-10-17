مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

"قرار نهائي".. سيراميكا كليوباترا يكشف مفاجأة بشأن انتقال لاعبيه للزمالك

11:33 ص الخميس 17 أكتوبر 2024
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    معتز البطاوي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

فجر معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، مفاجأة بشأن تعامل ناديه الزمالك في ملف الصفقات، في الفترة الحالية.

وقال معتز البطاوي في تصريحات عبر قناة المحور: "لدينا قاعدة وهي عدم انتقال لاعب قادم من الأهلي إلى الزمالك، والعكس، وهذا الأمر نعمل به ولا رجعة فيه".

وأضاف: "لدي تعقيب على تصريحات ياسر ريان، بشأن عدم انتقال نجله للزمالك، لأن علاقتنا جيدة جدا مع جميع أندية مصر ليس لدينا أي مشكلة مع أحد".

وأكمل: "لم يتحدث أحد عن انتقال أحمد ياسر ريان إلى الزمالك في الصيف، الفارس الأبيض طلب التعاقد مع اللاعب في يناير الماضي، وأيمن الرمادي مدرب الفريق رفض رحيله، بسبب حاجة الفريق لجهوده".

وأتم تصريحاته: "مواجهة الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري لن تكون سهلة بالمرة، ولكننا سنحاول تقديم كل ما لدينا".

اقرأ أيضا:

"مش عاوزين يدونا صفقات".. قرار ناري من الزمالك ضد هذه الأندية

بمرافقة سليمان.. تفاصيل مغادرة بعثة الزمالك تغادر إلى الإمارات للمشاركة في السوبر

الزمالك سيراميكا كليوباترا أخبار الزمالك معتز البطاوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"الخطيب منعه".. الغندور يتحدث عن انتقال رمضان صبحي للزمالك وقرار بيراميدز

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو