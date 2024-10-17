"مش عاوزين يدونا صفقات".. قرار ناري من الزمالك ضد هذه الأندية

كتب- محمد خيري:

كشف عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أن مسؤولي القلعة البيضاء يجهزون بيانا رسميا للرد على الأندية التي ترفض التعامل مع النادي.

وقال نصار في تصريحات على قناة "الحدث اليوم": "نادي الزمالك بصدد تجهيز بيان رسمي لمقاطعة الأندية التي ترفض التعاون مع النادي في الصفقات وانتقال اللاعبين".

وأضاف: "أرفض الاحتكار في سوق انتقالات اللاعبين من خلال نادي واحد فقط، هناك توجه من بعض الأندية ضد نادي الزمالك".

وكان أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف على فريق الكرة، تحدث عن رفض بعض الأندية وعلى رأسها بيراميدز، ترك لاعبين للأبيض قائلا: "فيه أندية أول ما ترفع سماعة التليفون عليهم عشان تتفاوض على لاعب الرد يكون لا وعلى رأسهم فريق بيراميدز".

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