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بمرافقة سليمان.. تفاصيل مغادرة بعثة الزمالك إلى الإمارات للمشاركة في السوبر

10:25 ص الخميس 17 أكتوبر 2024
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
  • عرض 9 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 9 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 9 صورة
    فريق الزمالك
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    لاعبي الفريق الأول بالزمالك
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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كتب- محمد خيري:

غادرت القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى الإمارات استعداداً لخوض بطولة السوبر المحلي.

ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافقها كل من، أحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوي مجلس إدارة القلعة البيضاء.

حرص الدكتور حسام المندوه على مصافحة اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني فور وصوله إلى مطار القاهرة، قبل السفر لخوض السوبر المحلي، وقام بالحديث مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق وأكد على ثقته في قدرات الجميع لتحقيق لقب السوبر المحلي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة ، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل .

فريق الزمالك الزمالك بطولة السوبر المحلي
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