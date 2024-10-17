من أزمة قلبية خطيرة إلى هداف الأهلي.. 10 صور لرحلة وسام أبوعلي من الدنمارك إلى مصر

ما بين الفوز والخسارة.. ماذا يفعل منتخب مصر عندما يغيب القائد صلاح؟

كتب - يوسف محمد:

نجح النجم الفلسطي وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، في حجز مكانة كبيرة، في قلوب كل جماهير القلعة الحمراء، خاصة بعد الأداء المميز الذي ظهر به رفقة الفريق منذ انضمامه.

وكان أبو علي انضم إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من نادي سيريس السويدي.

وتمكن أبو علي في وقت قصير داخل جدران القلعة الحمراء، أن يحجز مكاناً داخل قلوب كل الأهلاوية، بل أنه نجح في تحقيق الكثير من الأرقام القياسية خلال الموسم الماضي رفقة المارد الأحمر، على الصعيدين الأفريقي والمحلي.

ويعد التألق الكبير الذي وصل إليه أبو علي مع النادي الأهلي أو حتى مع فريق سيريس السويدي قبل انضمامه إلى القلعة الحمراء، هو نتاج للظروف الصعبة التي مر بها بها صاحب ال 25 طوال مشواره الكروي.

وأبرز المحطات والأزمات التي مرت على نجم النادي الأهلي ومنتخب فلسطينيين وسام أبو علي، التي كان بإمكانها إنهاء مشوار اللاعب الكروي، هي الأزمة الصحية التي مر بها في عام 2021 حينما كان يبلغ من العمر 22 عاماً فقط.

وفي 11 سبتمبر عام 2021، أثار أبو علي حالة من الرعب الشديد داخل الدنمارك، حينما سقط اللاعب على الأرض دون تدخل من أحد، في مشهد أعاد إلى الأذهان ما تعرض له النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، في يورو قبل 4 أشهر فقط خلال المشاركة مع المنتخب الدنماركي في أمم أوروبا.

وسقط وسام أبو علي يوم 11 سبتمبر من عام 2021، خلال مباراة فريقه فيندسيسيل الدنماركي أمام نظيره لينجبي، في الجولة الثامنة من دوري الدرجة الثانية الدنماركي، خلال الدقيقة 60 من عمر المباراة، لتتحول بذلك مشاركة اللاعب الأولى مع الفريق الدنماركي إلى كابوس.

وبعد سقوط أبو علي على أرضية الملعب، حرص لاعبو الفريقين آنذاك على الالتفاف حول اللاعب، مع دخول الطاقم الطبي لإنقاذ اللاعب، بالإضافة إلى الاستعانة بجهاز الصدمات الكهربائية، قبل أن تدخل سيارة الإسعاف ويتم نقل اللاعب إلى المستشفى وسط حالة رعب من لاعبي وجماهير الفريقين، وتقرر إلغاء المباراة.

وأصدر نادي فيندسيسيل بياناً خلال هذه الفترة، لتوضيح كل التفاصيل الخاصة بأزمة وسام الصحية.

وجاء نص البيان كالتالي:

"تم إلغاء مباراة فيندسيسيل إف ولينجبي عندما سقط وسام أبو علي، تم نقل وسام إلى المستشفى بسيارة الإسعاف، لحسن الحظ هو واعي، كان الطبيب جيب نيجارد في سيارة الإسعاف وقد قدم للتو تقريرًا إلى كلا الفريقين".

"لقد سقط بسبب نوبات صرع، شاهدنا التنفس والنبض، الذي كان حاضرا طوال العملية، وفي المستشفى كان واعيًا تمامًا وقادرًا على المشي من المهد إلى السرير بنفسه، الآن يقومون بفحصه وهو مستقر وبخير رغم الظروف".

"نتمنى أن يتحسن قريباً ونراه في ميدان التدريب مرة أخرى، شكرًا لكل من لاعبي لينجبي والموظفين على رد الفعل المفيد والمحبب بشكل لا يصدق".

وبعد الخضوع لكافة الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة، ترك أبو علي المستشفى لكي يبدأ في مرحلة التأهيل والعلاج.

واستمر غياب أبو علي عن الملاعب بعد هذه الأزمة لمدة وصلت إلى 7 شهور، خضع خلالهم إلى التأهيل بأفضل صورة ممكنة، من أجل الاطمئنان على صحته بشكل كامل، حتى عاد إلى المشاركة مع الفريق في إبريل عام 2022.

ولم يستسلم أبو علي بعد هذه الإصابة بل كانت بمثابة الحافز، للعودة والتألق مرة أخرى، حيث نجح في المشاركة في الموسم التالي، بعد هذه الأزمة وهو موسم 2022-2023، في المشاركة رفقة فريقه في 34 مباراة سجل خلالهم 16 هدفاً، ليبصم على عودته القوية إلى ملاعب كرة القدم.

وتألق أبو علي الكبير مع فريق فيندسيسيل، خلال موسم 2022-2023، لفت إليه أنظار الكثير من الأندية، لينضم إلى فريق سيريس في يوليو 2023، قبل انتقاله إلى النادي الأهلي في يناير 2024.

وتوج وسام أبو علي بلقب هداف الدوري المصري الموسم الماضي، برصيد 18 هدفاً، ليصبح أكثر لاعب محترف تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالدوري المصري، متساوياً مع المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق.

كما أصبح أبو علي أول لاعب فلسطيني في التاريخ يسجل هدفاً في نهائي كأس السوبر الأفريقي، بعد الهدف الذي أحرزه في مرمى الزمالك في مباراة السوبر الأفريقي الماضية، التي انتهت لصالح الزمالك بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.