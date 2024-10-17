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الزمالك يطير إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري

05:14 ص الخميس 17 أكتوبر 2024

تدريبات نادي الزمالك (3)

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كتب- محمد خيري:

تتوجه بعثة الفريق الأول لنادي الزمالك، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم الخميس، للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

ويشارك الزمالك في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويترأس بعثة الفريق الأبيض، الدكتور حسام المندوه الحسيني، ويتواجد أيضا أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق الكرة.

وسبق بعثة الزمالك عبدالواحد السيد، مدير الكرة، من أجل الترتيب للإقامة وملاعب التدريب، وسوف يستقبل الفريق في المطار.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز، يوم الأحد المقبل، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس السوبر المصري.

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