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كوستا مفاجأة جوميز لقائمة الزمالك في السوبر

04:15 ص الخميس 17 أكتوبر 2024

جوميز مدرب الزمالك

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كتب- محمد خيري:

استقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، على قائمة الأبيض، للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

ويشارك الزمالك في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، حيث يواجه بيراميدز يوم الجمعة المقبلة.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن جوميز استقر على ضم المدافع الغيني جيفيرسون كوستا، الذي انضم للفريق مؤخرا، إلى القائمة المسافرة للإمارات لخوض البطولة.

وأوضح المصدر، أن كوستا سيتواجد في القائمة بدلا من مصطفى الزناري، الذي تعرض للإصابة في الأيام الماضية بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية، وسيغيب لفترة.

ومن المنتظر أن يسافر الفريق الأبيض اليوم إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، للمشاركة في بطولة السوبر الأفريقي.

نادي الزمالك السوبر المصري مباراة الزمالك المقبلة جوزيه جوميز
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