كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف على ان زيدان في مباراة أقيمت اليوم الجمعة في الدوري الموريتاني سجلهما ياسر مزمل ومحمد عبدالرحمن.

ترتيب الهلال في الدوري الموريتاني

ورفع فريق الهلال رصيده إلى النقطة 31 في المركز الثاني بجدول الدوري الموريتاني برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن نواذيبو المتصدر.

ويشارك نادي الهلال بالدوري الموريتاني بسبب الأوضاع الجارية في دولة السودان.

قرعة الأهلي في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وكانت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا قد أسفرت عن مواجهة الأهلي لنظيره الهلال السوداني.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب بين فريقي الأهلي والهلال السوداني يوم 1 أبريل المقبل فيما تُقام مباراة الإياب يوم 9 من الشهر ذاته.

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