شاهد أهداف صفقة الأهلي الجديدة نيجيك جراديسار

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كشف النادي الأهلي اليوم الجمعة النقاب عن صفقته الشتوية الثانية وهي المهاجم السلوفيني نيجك جراديسيار قادمًا من فريق فيهرهافر المجري.

ويأتي هذا بعدما أعلن النادي الأهلي إتمام تعاقده في وقت سابق من اليوم مع مدافع زد مصطفى العش على سبيل الإعارة.

ويمكنكم مشاهدة بعض أهداف الوافد الجديد على الأهلي عبر مقطع الفيديو التالي: