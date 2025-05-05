فانتازي.. إقبال كبير على بيع محمد صلاح ومرموش قبل الجولة 36

كتب - محمد القرش:

شهدت الفترة الماضية تراجع كبير في مستوى الثنائي المصري، محمد صلاح وعمر مرموش، مما أدى إلى ضعف نقاطهما في فانتازي الدوري الإنجليزي.

ونتج عن ذلك تراجع في نسبة ملكيتهما بفانتازي الدوري الإنجليزي، وبعد إخفاق الجولة 35 قرر 32.302 ألف مدرب حتى الآن بيع محمد صلاح (13.8 مليون جنيه إسترليني) من تشكيل الأسبوع 36.

وتعرض مرموش (7.6 مليون جنيه إسترليني) لـ 29.494 ألف عملية بيع خلال الساعات الماضية، بعد 3 جولات دون تسجيل أو صناعة أهداف.

وحقق صلاح 330 نقطة منذ بداية موسم 2024/25، بفضل 28 هدفا و18 تمريرة حاسمة، بجانب نقاط نظافة الشباك، والنقاط الإضافية ودقائق المشاركة.