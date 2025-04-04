صلاح يقود أفضل تشكيل للجولة 31 من فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة 31 من البريميرليج، قبل غلق نافذة انتقالات الأسبوع في تمام الساعة 12 ظهر غدا السبت.

واستقر الكشافة على وضع شارة الكابتن على محمد صلاح نجم الفانتازي، وتعيين ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد نائيا له.

أفضل تشكيل للجولة 30

حراسة المرمى: نيك بوب (نيوكاسل) 4.9 مليون جنيه.

خط الدفاع: بيدرو بورو (توتنهام) 5.3 مليون جنيه - دانييل مونوز (كريستال بالاس) 5.1 مليون جنيه - ريان آيت نوري (ولفرهامبتون) 4.8 مليون جنيه.

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول) 13.8 مليون جنيه - ساكا (أرسنال) 10.3 مليون جنيه - سون هيونج مين (توتنهام) 9.7 مليون جنيه - جاكوب مورفي (نيوكاسل) 5.0 مليون جنيه.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 9.5 مليون جنيه - ماتيتا (كريستال بالاس) 7.6 مليون جنيه - ستراند لارسن (ولفرهامبتون) 5.3 مليون جنيه.