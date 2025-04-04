فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب ليفربول

كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 4 أبريل 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

فيرجيل فان ديك (ليفربول) 6.5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جوستين كلويفرت (بورنموث) 6.2 مليون جنيه إسترليني

كودي جاكبو (ليفربول) 7.3 مليون جنيه إسترليني

كلاوديو إيشيفيري (مانشستر سيتي) 5.9 مليون جنيه إسترليني

كريس وود (نوتنجهام فورست) 7.1 مليون جنيه إسترليني

كايل ووكر بيترز (ساوثامبتون) 4.2 مليون جنيه إسترليني