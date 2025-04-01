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غياب 7 أسابيع.. ضربة قوية لمانشستر سيتي قبل استئناف الدوري الإنجليزي

05:43 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

مانشستر سيتي

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كتب - محمد القرش:

تعرض فريق مانشستر سيتي لضربة قوية قبل استئناف مباريات الدوري الإنجليزي، بعد نهاية فترة التوقف الدولي ومواجهات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا، نقلاً عن الحساب الرسمي لمانشستر سيتي: "أخبرني الأطباء أنه سيغيب ما بين خمسة وسبعة أسابيع، لذا، نأمل أن يكون جاهزًا لنهاية الموسم وكأس العالم للأندية".

المباريات التي قد يغيب عنها هالاند

سيغيب المهاجم النرويجي لمدة 7 أسابيع على أقصى تقدير، مما يمنعه من خوض سبع لقاءات خلال تلك الفترة.

مباريات السيتي المقبلة

ليستر (على أرضه) - 2 أبريل

مانشستر يونايتد (خارج أرضه) - 6 أبريل

كريستال بالاس (على أرضه) - 12 أبريل

إيفرتون (خارج أرضه) - 19 أبريل

نوتنجهام فورست (على أرضه) - 26/27 أبريل

ولفرهامبتون (على أرضه) - 2 مايو

ساوثهامبتون (خارج أرضه) - 10 مايو

بورنموث (على أرضه) - 18 مايو

أستون فيلا (على أرضه) - التاريخ لم يتحدد

كيف حدثت إصابة هالاند؟

خرج هالاند في الدقيقة 61 أمام بورنموث، بعد أن سجل هدف التعادل، حيث عاد سيتي من تأخره ليضمن التأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد نوتنجهام فورست.

وبدا أن النرويجي أصيب في كاحله أثناء اصطدامه بلوحات الإعلانات على جانب الملعب، وشوهد لاحقًا وهو يرتدي حذاءً واقيًا وعلى عكازات أثناء توجهه إلى حافلة الفريق.

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