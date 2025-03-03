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فانتازي.. انخفاض سعر ألكسندر إيزاك

11:47 ص الإثنين 03 مارس 2025

إيزاك

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كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الاثنين انخفاض سعر لاعب نيوكاسل يونايتد، ألكسندر إيزاك، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الاثنين 3 مارس 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

جابرييل مارتينيلي (أرسنال) 6.5 مليون جنيه إسترليني

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 9.4 مليون جنيه إسترليني

أولا أينا (نوتنجهام فورست) 5.3 مليون جنيه إسترليني

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ألكسندر إيزاك فانتازي الدوري الإنجليزي فانتازي الدوري الإنجليزي أولا أينا مارتينيلي
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