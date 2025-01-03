فانتازي.. من هو البديل الأفضل لمحمد صلاح على شارة القيادة خلال الجولة 20 ؟

يسلط كشافة الدوري الإنجليزي الضوء، على أفضل البدائل لمحمد صلاح نجم ليفربول، لحمل شارة القيادة في الجولة ال 20 من فانتازي الدوري الإنجليزي.

ومتوقع أن يكون محمد صلاح هو المرشح الأبرز والأهم، لحمل شارة القيادة، خلال مباراة أمام مان يونايتد، خاصة بعدما ساهم في 30 هدفاً خلال 18 مباراة، سجل 17 هدفاً وقدم 13 تمريرة حاسمة.

من هو المرشح الأوفر حظا للتسجيل؟

حصل ألكسندر إيزاك لاعب فريق نيوكاسل "9.2 مليون جنيه إسترليني"، على 9 فرص للتسجيل خلال الـ 6 مباريات الماضية، مقارنة ب 8 فرص سمحت لمحمد صلاح، كما أن إيزاك وصل إجمالي تسديداته على المرمى إلى 14، هي أعلى إجمالي للتسديدات على المرمى في هذه الفترة، بينما قام صلاح ب 12 تسديدة على المرمى.

ونجح كول بالمر لاعب تشيلسي "11.4 مليون جنيه إسترليني" في آخر 6 مباريات، بعد قيامه ب 25 تسديدة لتأتي في المركز الثاني خلف محمد صلاح صاحب أعلى عدد من التسديدات ب 27 تسديدة، كما لفت أولي واتكينز لاعب أستون فيلا "8.8 مليون جنيه إسترليني" هو الآخر الأنظار، في المباريات الست الماضية، حيث تمكن من القيام 17 تسديدة في المباريات الست الأخيرة وهو نفس عدد تسديدات إيزاك بشكل عام.

من هو الأكثر احتمالا للحصول على المساعدة؟

يتصدر محمد صلاح قائمة الأكثر صناعة للفرص في الست مباريات الأخيرة بالدوري برصيد 7 فرص كبيرة للتسجيل، بفارق فرصتسين عن الثنائي إيزاك وكول بالمر برصيد 5 فرص لكلا منهما، كما أن النجم الإنجليزي ترينت ألكساندر أرنولد "7.2 مليون جنيه إسترليني"، يمتلك قدرة كبيرة على صناعة الفرص الكبيرة في المركز الثاني مناصفة برصيد 6 فرص، في الأسابيع الست الأخيرة.

من لديه أسوأ دفاع؟

الفرق التي لديها مشاكل دفاعية أو صاحبة الدفاع الأضعف يمكنها أن تساعد في تحديد ما يجب القيام به في شارة القيادة الجولة ال 20، يعد إيزاك هو صاحب أفضل سجل حيث سيقابل فريقه توتنهام، الذي استقبلت شباكه 14 هدفاً وسمحوا ب 26 فرصة خطيرة، خلال المباريات الست الأخيرة، مما يجعلهم ضمن أسواء ثلاثة أندية في الأسابيع الأخيرة.

كما أن الإحصائيات أيضاً تشير إلى أن إيرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي "14.8 مليون جنيه إسترليني"، وبريان مبيومو (7.7 مليون جنيه إسترليني) وراؤول خيمينيز (5.5 مليون جنيه إسترليني) يمكنهم الاستمتاع بجولة مميزة، حيث سيواجه مان سيتي نظيره وست هام والذي تعرض ل 27 فرصة خطيرة في آخر 6 مباريات.

ويخوض مبويمو لاعب برينتفورد رحلة رفقة فريقه لمواجهة ساوثهامبتون، الذي تعرض ل 30 فرصة خطيرة خلال أخر 6 مباريات بالدوري، وهو السجل الأعلى في المسابقة، فيما يواجه فولهام بقيادة خيمينيز فريق إبسويتش تاون، الذي تعرض للكثير من الفرص من خصومه في المباريات الماضية.

من هم أفضل البدائل لصلاح؟

نجح الثنائي كول بالمر لاعب تشيلسي وإيزاك لاعب نيوكاسل، في إظهار تهديداً كبيراً مقارباً لما قدمه صلاح في المباريات الأخيرة، يمتلك إيزاك مواجهة أفضل من بالمر، حينما يلاقي فريق توتنهام، في ظل نقاط الضعف الدفاعية التي يعاني منها الأخير، مما يجعله البديل الأفضل، إلا أن هناك عدد من البدائل الأخرى، الذي يمكنهم تقديم أداء مميز في الجولة الـ20، حيث يواجه واتكينز وهالاند ومبويمو منافسين يعانون دفاعياً.

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