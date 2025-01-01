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بينهم صلاح.. أفضل فريق "Wildcard" للجولة 20 من الدوري الإنجليزي

10:15 م الأربعاء 01 يناير 2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

رشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي أفضل فريق يمكن تكوينه حال استخدام خاصية الوايلد كارد "Wildcard" الخاصة بالعام الجديد 2025.

وشهد الفريق تواجد محمد صلاح نجم ليفربول، وثنائي أرسنال تيمبر وجابرييل، وألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد.

أفضل فريق "Wildcard" للجولة 20

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون - 5 مليون) - فالديمارسون (برينتفورد - 3.9 مليون).

خط الدفاع: جابرييل (أرسنال - 6.4 مليون) - تيمبر (أرسنال - 5.7 مليون) - لويس هال (نيوكاسل - 4.7 مليون) - ميلينكوفيتش (نوتنجهام - 4.7 مليون) - مونوز (كريستال بالاس - 4.7 مليون).

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول- 13.6 مليون) - كول بالمر (تشيلسي - 11.4 مليون) - جوردون (نيوكاسل - 7.4 مليون) - إسماعيل سار (كريستال بالاس - 5.9 مليون) - روجرز (أستون فيلا - 5.5 مليون).

خط الهجوم: ألكسندر إيساك (نيوكاسل - 9.2 مليون) - كريس وود (نوتنجهام - 6.7 مليون) - خيمينيز (فولهام - 5.5 مليون).

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