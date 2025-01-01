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فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب نيوكاسل يونايتد اليوم

08:57 م الأربعاء 01 يناير 2025

فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

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كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الأربعاء ارتفاع سعر لاعب نيوكاسل يونايتد، لويس هال، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

أنتوني روبنسون (فولهام) 5 مليون جنيه إسترليني

لويس هول (نيوكاسل) 4.8 مليون جنيه إسترليني

أولا أينا (نوتنجهام فورست) 5.2 مليون جنيه إسترليني

مورجان جيبس ​​وايت (نوتنجهام فورست) 6.4 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

أليكس مورينو (نوتنجهام فورست) 4.3 مليون جنيه إسترليني

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