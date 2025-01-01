فانتازي.. إيقاف كونيا لمدة مباراتين في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف مهاجم ولفرهامبتون، ماتيوس كونيا، لمدة مباراتين مع غرامة 80 ألف جنيه إسترليني بسبب سوء سلوكه الذي أعقب مباراة إيبسويتش في 14 ديسمبر.

ويعني هذا أن اللاعب البرازيلي سيغيب عن مباراة نوتجهام فورست يوم الاثنين 6 يناير، بالإضافة إلى مباراة ولفرهامبتون في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام بريستول سيتي.

وسيكون اللاعب متاحا للعودة والمشاركة في مباراة فريقه في الدوري خارج أرضه أمام نيوكاسل يونايتد في 15 يناير.

وكان المهاجم البرازيلي أحد ركائز ولفرهامبتون هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة.

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