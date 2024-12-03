أفضل تشكيل وكابتن.. كل ما تريد معرفته عن الجولة 14 من فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

بدأ العد التنازلي لانطلاق الجولة الرابعة عشر من فانتازي الدوري الإنجليزي، حيث يسعى المدربون من أجل وضع آخر اللمسات على التشكيل والوصول إلى الشكل الأمثل لتحقيق أعلى النقاط والتقدم في ترتيب الدوريات الخاصة والعامة.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة 14 من البريميرليج اليوم الثلاثاء، بمباراة كريستال بالاس وإيبسويتش تاون.

ولمساعدتكم نعرض لكم عدد من الموضوعات، يمكنكم الإطلاع عليها قبل انطلاق الأسبوع 14:

بقيادة صلاح.. أفضل تشكيل للجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز

رشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، أفضل 11 لاعبا للجولة الرابعة عشر من البريميرليج، يمكنهم التألق وتحقيق عوائد هجومية ودفاعية ضخمة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

إجماع على صلاح وبالمر.. من هو أفضل كابتن للجولة 14 من الدوري الإنجليزي

يكشف بعض أفضل خبراء الفانتازي في العالم عن خططهم لشارة القيادة للجولة الرابعة عشر من البريميرليج، ومساعدة مدربي فانتازي في اتخاذ القرار النهائي قبل انطلاق الجولة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عودة لاعب ليفربول.. أفضل 5 لاعبين للجولة 14 من الدوري الإنجليزي

كشف الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي عن 5 لاعبين، يُنصح بامتلاكهم أو شراء بعضهم قبل الجولة 14 من البريميرليج.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. ارتفاع سعر بوكايو ساكا قبل الجولة 14 من الدوري الإنجليزي

ارتفع سعر لاعب أرسنال، بوكايو ساكا، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

280 ألف مدرب فانتازي يتجهون نحو ساكا.. ومبيومو الأكثر مبيعا

انتهت مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسرعان ما أجرى عدد من مدربي الفانتازي انتقالات على فرقهم استعدادا للأسبوع الرابع عشر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا