فانتازي مصراوي.. النصائح النهائية للجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز

تبدأ الجولة السابعة عشر من فانتازي الدوري الإنجليزي غدا السبت، بمواجهة قوية بين مانشستر سيتي وأستون فيلا في تمام الساعة الثانية والنصف مساء.

ويعرض لكم "مصراوي" الحلقة الأسبوعية لبرنامج الفانتازي، والذي يُقدم من خلاله أبرز نصائح الجولات المقبلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن الأفضل الابتعاد عن لاعبي مانشستر سيتي بعدما دخلوا في حالة سيئة بسبب الخسارات المتتالية في جميع المسابقات، وتحديدا عندما يواجهوا أستون فيلا في الجولة 17.

ويجب الحذر من لاعب ولفرهامبتون، ماتيوس كونيا (7.1 مليون جنيه إسترليني)، المهدد بالإيقاف بسبب مشاجرة مع أحد أعضاء الجهاز الفني لإبسويتش تاون، وعدم اتخاذ أي قرار سوى بعد معرفة موقفه النهائي من تلك الأزمة.

وعليك بيع اللاعبين الموقوفين أمثال، ريان آيت نوري (4.8 مليون)، ليام ديلاب (5.6 مليون)، أندرياس بيريرا (5 مليون)، وكوكوريلا (5.2 مليون).

لمشاهدة المزيد من نصائح الجولة 17 من فانتازي الدوري الإنجليزي، تابع الفيديو التالي: