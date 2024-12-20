كتب - محمد القرش:

اقتربت الجولة السابعة عشر من فانتازي الدوري الإنجليزي من البداية، لذلك يرشح كشافة الموقع الرسمي للعبة أفضل 11 لاعبا للأسبوع 17، يمكنهم التألق وتسجيل الأهداف وتحقيق الشباك النظيفة.

وتواجد نجم ليفربول، محمد صلاح، قائدا للتشكيل للمرة السابعة على التوالي بعد الجولات ((10، 11، 12، 13، 14، 15، و16)، وكالعادة جاء كول بالمر نائبا له.

أفضل تشكيل للجولة 17 من الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أونانا (مانشستر يونايتد - 5.2 مليون).

خط الدفاع: جابرييل (أرسنال - 6.2 مليون) - روبينسون (فولهام - 4.8 مليون) - لويس هال (نيوكاسل - 4.6 مليون).

خط الوسط: صلاح (ليفربول - 13.4 مليون) - بالمر (تشيلسي - 11.2 مليون) - ساكا (أرسنال - 10.6 مليون) - بوين (وست هام - 7.4 مليون).

خط الهجوم: إيزاك (نيوكاسل - 8.7 مليون) - فاردي (ليستر سيتي - 5.6 مليون) - خيمينيز (فولهام - 5.5 مليون).

لمشاهدة نصائح الجولة 17 من فانتازي الدوري الإنجليزي.. تابع الفيديو التالي:

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