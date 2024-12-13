فانتازي مصراوي.. النصائح النهائية للجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز

بدأ العد التنازلي لبداية الجولة السادسة عشر من فانتازي الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الخامسة مساء غدا السبت، بمباراة أرسنال وإيفرتون.

ويقدم لكم "مصراوي" الحلقة الأسبوعية لبرنامج الفانتازي، والذي يُقدم من خلاله أبرز نصائح الجولات المقبلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل بداية الجولة 16، يجب التركيز على الفرق صاحبة الأداء العالي وجدول المباريات الجيد، أمثال، تشيلسي وليفربول.

بجانب امتلاك محمد صلاح (13.3 مليون) وكول بالمر (11.1 مليون) الذي يُعد شيئا أساسيا، لكن من الممكن أن تمتلك جاكبو (7.1 مليون) أو ألكسندر أرنولد (7 مليون) من ليفربول، وجادون سانشو (6.2 مليون) وإنزو فرنانديز (5 مليون) من تشيلسي.

والتركيز على عودة أوديجارد (8.3 مليون) التي أثرت في أداء أرسنال فورا، وتحديدا بوكايو ساكا (10.6 مليون) صاحب نسبة الملكية 43.4%، والذي سجل هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة خلال آخر 4 مواجهات.

وحال أردت امتلاك لاعب من مانشستر سيتي فإن كيفن دي بروين (9.5 مليون) هو الاختيار الأمثل، وألكسندر إيزاك (8.6 مليون) من نيوكاسل الذي يُلاقي ليستر سيتي الضعيف.

لمشاهدة المزيد من نصائح الجولة 16 من فانتازي الدوري الإنجليزي، تابع الفيديو التالي:

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