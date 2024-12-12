للمرة السادسة على التوالي.. صلاح يقود أفضل فريق للجولة 16 من فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

رشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة السادسة عشر من البريميرليج.

وللمرة السادسة على التوالي، اختار الكشافة محمد صلاح لاعب ليفربول لقيادة فريقهم بعد الجولات (10، 11، 12، 13، 14، و15)، بينما جاء كول بالمر جناح تشيلسي نائبا له كالعادة.

أفضل تشكيل للجولة 16 من الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: سيلس (نوتنجهام - 4.7 مليون)

خط الدفاع: فان دايك (ليفربول - 6.4 مليون) - تيمبر (أرسنال - 5.7 مليون) - آيت نوري (ولفرهامبتون - 4.9 مليون).

خط الوسط: صلاح (ليفربول - 13.3 مليون) - بالمر (تشيلسي - 11.1 مليون) - ساكا (أرسنال - 10.6 مليون) - إنزو (تشيلسي - 5 مليون).

خط الهجوم: إيزاك (نيوكاسل - 8.6 مليون) - سولانكي (توتنهام - 7.5 مليون) - لارسن (ولفرهامبتون - 5.6 مليون).

يُكر أن الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز تبدأ يوم السبت المقبل، بمواجهة إيفرتون وأرسنال.

لمشاهدة نصائح الجولة 16 من فانتازي الدوري الإنجليزي، تابع الفيديو التالي:

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