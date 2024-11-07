فانتازي.. كيف تتعامل مع لاعبي نوتنجهام قبل جدول مباريات صعب في الدوري الإنجليزي؟

كتب - محمد القرش:

يقوم كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي بالحديث عن ما يجب فعله مع أبرز لاعبي نوتنجهام فورست، الذين من المقرر أن يخوضوا سلسلة صعبة من مباريات البريميرليج خلال الفترة المقبلة.

وحصل كريس وود على أكثر من 330 ألف مالك جديد بعد صعوده إلى المركز الثاني في ترتيب المهاجمين على خلفية ثمانية أهداف خلال أول 10 جولات.

وفي الوقت نفسه، فإن أعلى حصيلة نقاط حققها آينا في مسيرته (15 نقطة) ضد وست هام يونايتد جعلته المدافع الأكثر شراءً، حيث قام أكثر من 235 ألف مدرب بإحضاره لمباراة نوتنجهام فورست على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد.

ومع ذلك، فإن نظرة سريعة إلى ما هو أبعد من مباراتهم مع فريق الماجبايس تظهر أن فريق نونو إسبيريتو سانتو يواجه واحدة من أصعب المباريات التي يمكن أن يخوضها.

ويزور الفريق أرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الجولات من 12 إلى 15، ثم يواجه أستون فيلا في الجولة 16، على الرغم من أن المواجهة على أرضه مع إيبسويتش تاون في الجولة 13 تقدم بعض الراحة للفريق.

واستمتع نوتنجهام بسلسلة من أفضل المباريات الافتتاحية مقارنة بأي فريق آخر، دون التقليل من شأن بدايته الرائعة للموسم الجديد، والواقع أن الفريق واجه اثنين فقط من أفضل ثمانية فرق في الموسم الماضي خلال مبارياته العشر الأولى.

ماذا يفعل كريس وود ضد الأندية الكبيرة؟

من المؤكد أن أداء فورست في المباراتين اللتين خاضهما ضد فرق الثمانية الأوائل في الموسم الماضي - خارج ملعبهم أمام ليفربول وتشيلسي - يشير إلى تطور مستوى فريق نونو سانتو.

ولكن تقييم تهديد كريس وود على المرمى في مبارياته العشر هذا الموسم يسلط الضوء على تهديده المحدود ضد المنافسين الأقوياء.

وسدد وود ثلاث كرات أو أكثر ضد ولفرهامبتون وكريستال بالاس وساوثهامبتون وليستر سيتي، لكن من ناحية أخرى، لم يسدد أكثر من كرة واحدة في خمس من مبارياته العشر، وليس من الغريب رؤية أن تشيلسي وليفربول كانا من بين هؤلاء الخصوم، على الرغم من تسجيل وود في ستامفورد بريدج.

ماذا قدم كريس وود ضد الكبار في الموسم الماضي؟

يشير تقييم سجل وود تحت قيادة نونو في الموسم الماضي أيضًا إلى أنه عانى عندما واجه خصومًا أكثر صعوبة.

وعلى الرغم من أنه حقق معدل 5 نقاط في المباراة الواحدة خلال مبارياته الستة مع تلك الأندية (آرسنال، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام، تشيلسي ونيوكاسل)، فإنه يتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار أن 17 من تلك النقاط الثلاثين جاءت في مباراة واحدة، خارج أرضه أمام نيوكاسل.

وحصل على إجمالي 13 نقطة في خمس مباريات مع أرسنال، وتشيلسي، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد وتوتنهام، بهدف وحيد ضد الأخير خلال تلك المواجهات.

وفشل وود في التسجيل خلال 66.7 في المائة من مبارياته ضد الفرق الثمانية الكبرى في الموسم الماضي، مقارنة بـ 40 في المائة فقط ضد بقية فرق الدوري.

من هو أفضل مدافع في نوتنجهام؟

تبرز الإحصائيات الأساسية التهديد الهائل الذي يشكله نيكولا ميلينكوفيتش (4.5 مليون جنيه إسترليني) من الركلات الحرة والركنيات، حيث سدد قلب الدفاع ست كرات داخل منطقة الجزاء أكثر من بقية الرباعي الخلفي مجتمعين، حيث تمكن أينا وموريليو (4.5 مليون جنيه إسترليني) وأليكس مورينو (4.4 مليون جنيه إسترليني) من تسديد خمس تسديدات فيما بينهم.

وتتجلى إمكانات موريلو في تسديداته السبع وتمريراته السبع المحققة للتسجيل، ويتصدر مجموع تسديداته التي بلغت 14 تسديدة قائمة منافسيه في الخط الخلفي.

ورغم هدفه في الأسبوع الماضي، فإن جاذبية آينا الحقيقية تكمن في قدرته على جمع نقاط إضافية عندما يحافظ فريقه على نظافة شباكه، حيث نجح في جمع ثماني نقاط إضافية في المباريات الأربع التي خاضها هذا الموسم.

كيف تتعامل مع لاعبي نوتنجهام خلال الفترة المقبلة؟

يشير سجل وود ضد خصوم أكثر صعوبة إلى أنه قد يواجه صعوبة في الحفاظ على تألقه الأخير، ويجب النظر إلى بديل قصير المدى، وبالنسبة لمدربي فانتازي الذين سيستغنون أيضًا عن إيرلينج هالاند (15.3 مليون جنيه إسترليني)، فيجب أن يكون لديك الأموال اللازمة لجعل أولي واتكينز (9 مليون جنيه إسترليني) هدفك الأول.

ويلعب مهاجم أستون فيلا على أرضه ضد بالاس وبرينتفورد وساوثهامبتون في الجولات التي يزور فيها وود أرسنال وناديي مانشستر، ومن المؤكد أن لديه فرصة أكبر للتحسن خلال هذه الجولات الأربع من المباريات.

وفي نفس الفئة السعرية مع وود، يتمتع داني ويلبيك لاعب برايتون (5.9 مليون جنيه إسترليني) وماتيوس كونيا لاعب ولفرهامبتون (6.7 مليون جنيه إسترليني) أو يورجن ستراند لارسن (5.6 مليون جنيه إسترليني) بسلسلة رائعة من المنافسين.

وفي موسم يصعب فيه الحفاظ على نظافة الشباك، من الواضح أن دفاع فورست يستحق الاستثمار فيه والحفاظ عليه، حيث تُظهر الأرقام الأساسية أن مرونته لم تكن صدفة، ويبدو أن لاعبي نونو الأساسيين من بين أفضل الخيارات في فئة أقل من 5 مليون جنيه إسترليني.

اقرأ أيضًا:

بينهم جفارديول.. أفضل 5 لاعبين للجولة الحادية عشر من فانتازي الدوري الإنجليزي

https://www.masrawy.com/ sports/sports_articles/ details/2024/11/7/2671380

كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي تُفعل خاصية "Wildcard".. شاهد الفريق

https://www.masrawy.com/ sports/sports-arab- international/details/2024/11/ 7/2671283