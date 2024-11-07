بينهم جفارديول.. أفضل 5 لاعبين للجولة الحادية عشر من فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

يرشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي 5 لاعبين يمكنهم تحقيق عوائد دفاعية أو هجومية ضخمة خلال مواجهات الجولة الحادية عشر من البريميرليج.

دومينيك سولانكي (توتنهام) 7.7 مليون جنيه إسترليني

زيارة إبسويتش تاون إلى توتنهام في الجولة المقبلة، تُعطي المهاجم الإنجليزي الفرصة في مواصلة تألقه والمساهمة في الأهداف.

وفي عامه الأخير مع نادي بورنموث موسم 2023/24، سنحت له 28 فرصة للتسجيل، ونجح في استغلال 14 منها بنسبة نجاح 50%.

وهذا الموسم، حصل سولانكي على 10 فرص للتسجيل وسجل أربعة منها، مما يشير إلى أن يمكنه تحسين هذه النسبة البالغة 40 في المائة إذا عاد إلى مستواه في 2023/24.

أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد) 6.3 مليون جنيه إسترليني

يأمل الجناح الأرجنتيني أن يكرر ما فعله في الأسبوع الماضي ضد ليستر سيتي ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية .

وسجل جارناتشو هدفا وصنع آخر خلال فوز الشياطين الحمر 5-2 على ليستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويواجه مانشستر يونايتد أيضًا إيبسويتش وإيفرتون في الجولات الثلاث المقبلة، مما يمنح جارناتشو الفرصة لترك بصمته تحت قيادة مدربه الجديد روبن أموريم.

أنطوني روبنسون (فولهام) 4.7 مليون جنيه إسترليني

يملك الظهير الأيسر لفولهام جدولًا زمنيًا قصير المدى لمواصلة مستواه الهجومي الجيد هذا الموسم.

ويزور روبنسون فريق كريستال بالاس بعد أن قدم تمريرته الحاسمة الثالثة هذا الموسم ضد برينتفورد في الجولة الأخيرة.

وهذا يمثل بالفعل نصف إجمالي تمريراته الحاسمة البالغ عددها ستة تمريرات في موسم 2023/24، ويمكن قول الشيء نفسه عند الحديث عن نقاط المكافأة الخاصة به، حيث حصل الدولي الأمريكي على أربع نقاط بالفعل، مقارنة بثماني نقاط في الموسم الماضي.

جارود بوين (وست هام يونايتد) 7.5 مليون جنيه إسترليني

استعاد الجناح الإنجليزي جزء من مستواه المعهود على أرضه قبل مواجهة إيفرتون في الجولة المقبلة.

وحصد بوين 19 نقطة في آخر مباراتين خاضهما على ملعب لندن، بفضل هدفين وتمريرة حاسمة، ويشمل ذلك الأهداف التي سجلها ضد إيبسويتش ومانشستر يونايتد.

وتظهر الأرقام والإحصائيات تأثيره الشامل على هجوم وست هام في المباريات التي يخوضها على أرضه.

عدد تمريرات بوين الـ11 المفتاحية هي أكثر من ضعف عدد تمريرات أي زميل له في الفريق، في حين أن عدد تسديداته الـ12 و10 كرة داخل منطقة الجزاء كلاهما يأتي في المركز الثاني.

وفي الوقت نفسه، تزيد معاناة إيفرتون في الدفاع من جاذبية لاعب وسط وست هام، حيث لم يخرج بشباك نظيفة سوى مرة واحدة في خمس مباريات خارج أرضه، واستقبل تسعة أهداف.

جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي) 6.2 مليون جنيه إسترليني

سجل نجم مانشستر سيتي ثلاثة أهداف خلال آخر خمس مباريات، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المدافعين.

وتزامن تحسن أداء جفارديول أيضًا مع إصابة رودري (6.3 مليون جنيه إسترليني)، حيث منح المدرب بيب جوارديولا المدافع حرية أكبر للمشاركة في هجمات فريقه.

ورغم أنه لم يصنع أي تمريرة حاسمة حتى الآن، فقد تحسن إبداع جفارديول بشكل ملحوظ في المباريات الخمس التي خاضها الفريق بدون رودري، حيث مرر ثماني كرات خطيرة في آخر خمس جولات، مقارنة بتمريرتين فقط في الجولات الخمس الأولى.

وعلى الرغم من سلسلة النتائج السيئة لمانشستر سيتي، حيث خرج بشباك نظيفة مرتين في أول 10 مباريات، فإن جفارديول يتأخر بنقطة واحدة فقط عن فيرجيل فان ديك (6.2 مليون جنيه إسترليني) في صدارة ترتيب المدافعين.