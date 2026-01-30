مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

البنك الاهلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

نيجيريا

- -
19:00

انجولا

الدوري الفرنسي

لانس

- -
21:45

لوهافر

جميع المباريات

إعلان

"فرفوش".. ابنة عم فرجاني ساسي تروي لمصراوي أسرار علاقتها بنجم الزمالك السابق

كتب : هند عواد

09:30 ص 30/01/2026 تعديل في 10:01 ص
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    عبير ساسي (2)[1]
  • عرض 7 صورة
    عبير ساسي (2)
  • عرض 7 صورة
    عبير ساسي (1)[1]
  • عرض 7 صورة
    عبير ساسي (3)
  • عرض 7 صورة
    عبير ساسي لاعبة خيبر وفرجاني ساسي
  • عرض 7 صورة
    عبير ساسي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

روت عبير ساسي، لاعبة سيدات خيبر السعودي، أسرار علاقتها بابن عمها فرجاني، نجم الزمالك السابق ولاعب الغرافة القطري ومنتخب تونس الحالي.

وقالت عبير ساسي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "في تونس أحب الترجي ولم أشجع أي فريق آخر، لكن عندما انتقل فرجاني إلى الزمالك تغير الأمر، الزمالك مختلف؛ روح الجمهور وطريقة تشجيعهم لفرجاني جعلتنا عائلة كاملة نحب الزمالك، وحتى هذه اللحظة ما زلت أحبه، جماهيره في "حتة تانية"، وأتمنى عودته للزمالك واستكمال مسيرته هناك".

وأضافت: "في صغري أصبحت لاعبة كرة قدم بدلا من يد، بسبب عائلتي وفرجاني، علاقتنا جيدة جدا، وأتفاهم معه بشكل جيد، وهو شخص "فرفوش" جدا وأنا كذلك، فدائما بيننا نقطة تفاهم".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عبير ساسي خيبر السعودي فرجاني ساسي الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"من غلق التليفون وخناقة للإيقاف".. التفاصيل الكاملة لأزمة إمام عاشور مع
رياضة محلية

"من غلق التليفون وخناقة للإيقاف".. التفاصيل الكاملة لأزمة إمام عاشور مع
"تجار المحمول": الشركات المُصنعة تتحمل مسؤولية زيادات أسعار الهواتف
أخبار مصر

"تجار المحمول": الشركات المُصنعة تتحمل مسؤولية زيادات أسعار الهواتف
هل تتأثر مصر بالحرب الأمريكية الإيرانية في حالة اندلاعها؟
أخبار مصر

هل تتأثر مصر بالحرب الأمريكية الإيرانية في حالة اندلاعها؟
القلاجي ونجوم دولة التلاوة يحيون زفاف الشيخ عطية رمضان بقرية سلام في أسيوط
أخبار المحافظات

القلاجي ونجوم دولة التلاوة يحيون زفاف الشيخ عطية رمضان بقرية سلام في أسيوط
من الأفضل ألا نضطر لاستخدامها.. ترامب: سفن ضخمة تتجه حالياً إلى إيران
شئون عربية و دولية

من الأفضل ألا نضطر لاستخدامها.. ترامب: سفن ضخمة تتجه حالياً إلى إيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر
"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة