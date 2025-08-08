المقاولون العرب يستعين بطيبب نفسي لفريق السيدات

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي المقاولون العرب، في بيان رسمي، الاستعانة بطبيب نفسي للفريق الأول لكرة القدم النسائية، لتهيئة اللاعبات نفسيا للموسم الجديد.

وقال المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على الكرة: "المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الرياضة، ومن بين الأنشطة التي يضعها ضمن أولوياته فرق السيدات، خاصة بعد نجاحه في تكوين فريق وقطاع كامل خلال زمن قياسي، إذ حقق الفريق نتائج مبهرة في أول مشاركة له الموسم الماضي في الدوري الممتاز".

وأشار إلى أن الاستعانة بطبيب نفسي لفرق السيدات أمر بالغ الأهمية، وذلك في ظل التطور السريع الذي يشهده ملف الرياضة النسائية.

والقى الدكتور فادي الجندي، المعدّ النفسي الرياضي بنادي المقاولون العرب، محاضرة للاعبات الفريق، استعدادا للموسم الجديد.

ويتكون الجهاز الفني للمقاولون العرب من: هبة رزق مديرًا فنيًا، محمد أحمد إبراهيم مدربًا عامًا، عمر شكر مدربًا لحراس المرمى، ماجد محمود عويس محلل أداء، أحمد صفا إداريًا للفريق.

