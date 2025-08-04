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الزمالك يعلن رسميًا عن التعاقد مع صفقة أجنبية لفريق السيدات

11:23 م الإثنين 04 أغسطس 2025

المدافعة الغانية أشيا

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أعلن نادي الزمالك إتمام التعاقد مع المدافعة الغانية أشيا كونستانس لتعزيز صفوفه خلال منافسات الموسم الكروي الجديد 2025/26.

ونشر حساب الزمالك اليوم الإثنين تصميماً للاعبة مذيله بتعليق:"فصل جديد مـن الحكاية.. الغانية كونســتانس أشيـا فـي الزمالك".

وسبق وأعلن الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية التعاقد مع البنينية فيفامي ماي سراث بجانب جيان عبدالنبي قـادمة مـن نادي DSA UNITED الأمريكي و ملك عادل قـادمة من نادي المعادي واليخت.

وتعاقد الزمالك كذلك مع علي السعيد لتدريب الفريق بجانب تجديد التعاقد مع حارسة مرمى الفريق نورا عبدالمجيد وقلب الدفاع ماهيتاب حسني لمدة موسم.

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