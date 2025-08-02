مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

مارسيليا

- -
21:00

اشبيلية

مباريات ودية -أندية

بروسيا دورتموند

- -
18:00

ليل

مباريات ودية -أندية

روما

- -
19:00

لانس

جميع المباريات

إعلان

قلدت رونالدو.. لاعبة منتخب إنجلترا تثير الجدل

09:00 ص السبت 02 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    كلوي كيلي لاعبة إنجلترا وأرسنال (3)
  • عرض 7 صورة
    كلوي كيلي لاعبة إنجلترا وأرسنال (5)
  • عرض 7 صورة
    كلوي كيلي لاعبة إنجلترا وأرسنال (2)
  • عرض 7 صورة
    كلوي كيلي تقلد رونالدو
  • عرض 7 صورة
    كلوي كيلي لاعبة إنجلترا وأرسنال (4)
  • عرض 7 صورة
    كلوي كيلي لاعبة إنجلترا وأرسنال (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أثارت كلوي كيلي لاعبة أرسنال ومنتخب إنجلترا للسيدات، الجدل بعد احتفالها بهدفها في شباك إيطاليا، بنفس نهائي يورو 2025، البطولة التي توج بها منتخب بلادها على حساب إسبانيا.

وسجلت كيلي هدفا قاتلا في الدقيقة 119، لتحسم التأهل لمنتخب إنجلترا، واحتفلت بإشارة "كالما كالما"، التي عُرف بها البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

إلا أن مهاجمة أرسنال، نفت تقليد رونالدو باحتفالها، وقالت: "كانت كالما تعني فقط: اهدأوا، الأمور تحت السيطرة لم أكن أفكر في رونالدو، فأنا أفضل ميسي على أي حال".

وتسبب تصريحها بخصوص ميسي ورونالدو، في إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوج منتخب إنجلترا للسيدات بيورو 2025، بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح 3-1، لتحقق اللقب الثاني في تاريخها.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كلوي كيلي منتخب إنجلترا للسيدات أرسنال نهائي يورو 2025 إسبانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لاعبة ميلان لمصراوي: وظيفتي في الطب عظيمة وربما أسافر لغزة لمساعدة الفلسطينيين

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان