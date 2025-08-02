قلدت رونالدو.. لاعبة منتخب إنجلترا تثير الجدل

كتبت-هند عواد:

أثارت كلوي كيلي لاعبة أرسنال ومنتخب إنجلترا للسيدات، الجدل بعد احتفالها بهدفها في شباك إيطاليا، بنفس نهائي يورو 2025، البطولة التي توج بها منتخب بلادها على حساب إسبانيا.

وسجلت كيلي هدفا قاتلا في الدقيقة 119، لتحسم التأهل لمنتخب إنجلترا، واحتفلت بإشارة "كالما كالما"، التي عُرف بها البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

إلا أن مهاجمة أرسنال، نفت تقليد رونالدو باحتفالها، وقالت: "كانت كالما تعني فقط: اهدأوا، الأمور تحت السيطرة لم أكن أفكر في رونالدو، فأنا أفضل ميسي على أي حال".

وتسبب تصريحها بخصوص ميسي ورونالدو، في إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوج منتخب إنجلترا للسيدات بيورو 2025، بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح 3-1، لتحقق اللقب الثاني في تاريخها.