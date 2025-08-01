كتب - نهى خورشيد

تحدثت نادية نديم لاعبة منتخب الدنماركي للسيدات وميلان الإيطالي، على كواليس مشوارها الكروي بعد وصولها إلى مخيم اللاجئين، موضحة المباراة التي لها ذكرى خاصة في مسيرتها.

وقالت نادية في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة: "لقد كنت محظوظة بأن أحظى بمسيرة رائعة في كرة القدم، فلقد لعبت مع بعض من أفضل الأندية في العالم، مثل باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي، وبورتلاند ثورنز".

وأضافت: " خضت أكثر من 100 مباراة دولية مع المنتخب الدنماركي، شاركت في مباريات كبيرة جدًا، لكن أعتقد أن إحدى أكثر المباريات التي لا تُنسى بالنسبة لي كانت أول مباراة لي مع المنتخب الوطني، لأنني كنت أول لاعبة في تاريخ المنتخبات الوطنية الدنماركية تمثل الدنمارك رغم أنها ليست دنماركية بالكامل، بل ذات خلفية مختلفة عن الدنماركيين".

وواصلت نديم:" كان ذلك لحظة فخر كبيرة، لأنها أثبتت أنه بالإصرار والعمل الجاد والتفاني في العمل، يمكنك أن تحقق أي شيء".

وتابعت حديثها:" وشعرت أنني فتحت الباب أمام الأجيال القادمة، وخاصة لأولئك الذين قد يشبهونني أو يأتون من خلفيات مشابهة، لذلك كانت لحظة مهمة جدًا في حياتي وعظيمة، لكن بالطبع كما تعلمون أن الفوز بالدوري الفرنسي، والفوز بالدوري الإنجليزي للسيدات، والدوري الدنماركي كل هذه كانت مهمة جداً بالنسبة لي".

وأردفت: " بجانب الوصول إلى نهائيات بطولة أوروبا للسيدات، مع المنتخب الدنماركي كانت أيضاً من أعظم لحظات مسيرتي الكروية".

وعن أكثر لحظة مؤثرة في حياتها قالت: " من الصعب أن أحدد لحظة واحدة فقط، لأنني مررت بالكثير من اللحظات المهمة، لكن أعتقد أن اللحظة التي تبرز في ذهني دائمًا هي عندما تعرفت على كرة القدم لأول مرة في مخيم للاجئين".

وأشارت: "أظن أن تلك كانت اللحظة التي غيّرت حياتي للأفضل، ولهذا السبب أتحدث دائمًا عن قوة الرياضة، فهي لا تقتصر فقط على تعليمك ما يدور حولك، بل تُعلّمك أيضًا عن نفسك، وتساعدك على النمو وتصبح أفضل نسخة من نفسك".

وأتمت نجمة ميلان :" لذلك أعتقد أن ذلك اليوم، هي المرة الأولى التي أدركت فيها ذلك، عندما سمح للفتيات بلعب كرة القدم، كان اليوم الذي تغيرت فيه حياتي إلى الأفضل".

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