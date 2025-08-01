كتب - نهى خورشيد

كشفت نادية نديم لاعبة منتخب الدنماركي للسيدات وميلان الإيطالي، أهدافها بعد اعتزال كرة القدم، موضحة دور كرة القدم في التأثير على حياتها.

وقالت نادية في تصريحات خاصة لمصراوي: "أطمح لأن أصبح واحدة من أفضل الأطباء، أو أفضل طبيبة يمكنني أن أكون".

وأضافت:" وفي عالم كرة القدم، مع اقتراب نهاية مسيرتي كلاعبة، أتمنى أن أعمل في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو الاتحاد الأوروبي (يويفا)، لنشر كرة القدم لأنني اعتقد أنها تستحق أن تصل إلى كل ركن في العالم".

وتابعت حديثها: "أرغب في أن يحظى الأطفال في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، خاصة الفتيات اللواتي لا تتوفر لهن فرص ممارسة الرياضة، بفرصة ممارسة كرة القدم، لأنها لعبة جميلة، وأداة رائعة للتعليم، ويمكن أن تساعد الكثير من الناس حول العالم".

وعن تأثير الرياضة على حياتها: "لقد ساعدتني كرة القدم في أن أكون على ما أنا عليه اليوم، لأنها علّمتني كل ما أعرفه".

وأتمت حديثها: "وقد منحتني شعورًا بالإنجاز، وإحساسًا بالانتماء، ومنحتني ثقة كبيرة لذلك أريد أن يتنشر ذلك الشعور، وأريد أن يتمكن كل الأطفال من الوصول إلى اللعبة، لأنه لم لا؟".





