كتب - نهى خورشيد

تحدثت نادية نديم لاعبة منتخب الدنماركي للسيدات وميلان الإيطالي، عن عملها خارج المستطيل الأخضر كطبيبة جراحة تجميلية، موضحة حلمها الخاص بشأن القضية الفلسطينية.

وقالت نادية في تصريحات خاصة لمصراوي: "إلى جانب مسيرتي في كرة القدم، أنا أيضًا طبيبة، نعم، أنا طبيبة بشريّة، وهذا شيء أفتخر به كثيرًا، وأنا أحب مهنتي بالفعل، أحب التواجد في غرفة العمليات، وأحب مساعدة الناس".

وأضافت نديم: "أعتقد أنه من المهم جدًا، في عالم أصبح أكثر أنانية يومًا بعد يوم، أن نحافظ على تعاطفنا وإنسانيتنا، وبالنسبة لي، هناك العديد من الطرق لفعل ذلك، لكن أن تكون طبيباً أو تكون شخصًا بإمكانه أن يؤثر في حياة الآخرين، أو حتى ينقذ حياتهم فهذا عمل يستحق التقدير فعلًا ووظيفة عظيمة للغاية".

وأتمت حديثها:" وأشعر أن هذه هي رسالتي في الحياة، ولا أستطيع الانتظار حتى أكرّس نفسي لها بالكامل، وأمل أن أكون في منظمة الأطباء بلا حدود، من يدري، ربما ينتهي بي المطاف في أماكن مثل غزة حيث هم بحاجة إلى مساعدة فهم حقيقةً في مأساة".





