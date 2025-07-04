ابنة بورسعيد.. الأهلي يتعاقد مع أسماء علي لاعبة رايو آفي البرتغالي

كتبت-هند عواد:

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع أسماء علي لاعبة رايو آفي البرتغالي، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو لأسماء علي، وكتب: "مرحبا بكم في النادي الأفريقي الأكبر، أسماء علي".

أسماء علي ابنة محافظة بورسعيد وصاحبة الـ28 عاما، بدأ مسيرتها الكروية مع وادي دجلة، في موسم 2013-2014، واستمرت مع الفريق الأكثر تتويجا بالألقاب في مصر، حتى عام 2023، وخرجت للاحتراف لمدة قصيرة في نادي أحد السعودي، لكنها انتهت سريها وانضمت إلى آفي البرتغالي.

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