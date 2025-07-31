يتبقى 23 يوما.. كل ما تريد معرفته عن الدوري المصري للسيدات

كتبت-هند عواد:

ينطلق الدوري المصري للسيدات موسم 2025-2026، يوم الجمعة 22 أغسطس المقبل، بمشاركة 17 فريقا.

نظام الدوري المصري للسيدات

تقام بطولة الدوري المصري للسيدات، بمشاركة 17 فريقا وهم: ، البنك الأهلي، زد، وادي دجلة، الزمالك، مودرن سبورت، المصري، الجونة، الأهلي، SAK، الطيران، إنبي، اتحاد بسيون، مسار، بالم هيلز، المقاولون العرب، بيراميدز.

ويعود الدوري المصري للسيدات إلى نظام الدورين مرة أخرى، بعدما أقيم الموسم الماضي، بنظام مرحلتين، أولى من دور واحد، وثانية من مجموعتين (تحديد البطل والهبوط).

مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري السيدات

تقام مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري للسيدات، في المواعيد التالية:

البنك الأهلي - رع: الساعة 4:30 الجمعة 22 أغسطس

الأهلي - الطيران: الساعة 4:30 الجمعة 22 أغسطس

الجونة - إنبي: الساعة 4:30 الجمعة 22 أغسطس

المصري – اتحاد بسيون: الساعة 4:30 الجمعة 22 أغسطس

الزمالك – بالم هيلز: الساعة 4:30 الجمعة 22 أغسطس

وادي دجلة – المقاولون العرب: الساعة 4:30 الجمعة 22 أغسطس

زد - بيراميدز: الساعة 4:30 الجمعة 22 أغسطس

مودرن سبورت - مسار: الساعة 4:30 الجمعة 22 أغسطس

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