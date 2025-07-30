مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

ليفربول

3 1
13:30

يوكوهاما مارينوس

مباريات ودية -أندية

ر.سانتاندير

2 1
20:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

الاتحاد

2 4
20:00

فولهام

جميع المباريات

إعلان

نادية نديم نجمة ميلان الإيطالي لمصراوي: "ما يقدمه محمد صلاح لمصر وللعرب مذهل"

10:47 م الأربعاء 30 يوليو 2025
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    نادية نديم
  • عرض 22 صورة
    نادية نديم
  • عرض 22 صورة
    نادية نديم
  • عرض 22 صورة
    نادية نديم
  • عرض 22 صورة
    نادية نديم
  • عرض 22 صورة
    نادية نديم
  • عرض 22 صورة
    نادية نديم
  • عرض 22 صورة
    نادية نديم
  • عرض 22 صورة
    نادية نديم
  • عرض 22 صورة
    نادية نديم
  • عرض 22 صورة
    نادية نديم
  • عرض 22 صورة
    نادية نديم
  • عرض 22 صورة
    نادية نديم
  • عرض 22 صورة
    نادية نديم
  • عرض 22 صورة
    نادية نديم
  • عرض 22 صورة
    نادية نديم 4
  • عرض 22 صورة
    نادية نديم 1
  • عرض 22 صورة
    نادية نديم
  • عرض 22 صورة
    نادية نديم (1)
  • عرض 22 صورة
    نادية نديم 2
  • عرض 22 صورة
    نادية نديم 3
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

أبدت نادية نديم لاعبة منتخب الدنمارك لكرة القدم، رأيها في الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، موكدة أن ما قدمه للجمهور العربي حاضراً على الساحة العالمية.

وقالت نادية في تصريحات خاصة لمصراوي: "الجميع يتحدث عن محمد صلاح، أعتقد أنه أسطورة في مجاله، وما فعله من أجل كرة القدم أمر مذهل".

وأضافت: "كما أن الطريقة التي جعل بها اسم مصر، وربما العالم العربي، حاضراً على الساحة العالمية أمر رائع".

وأتمت حديثها: "إنه يمثل منطقتنا وثقافتنا العربية بشكل قوي جدًا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادية نديم محمد صلاح ميلان منتخب مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان