كتب- نهى خورشيد:

أبدت نادية نديم لاعبة منتخب الدنمارك لكرة القدم، رأيها في الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، موكدة أن ما قدمه للجمهور العربي حاضراً على الساحة العالمية.

وقالت نادية في تصريحات خاصة لمصراوي: "الجميع يتحدث عن محمد صلاح، أعتقد أنه أسطورة في مجاله، وما فعله من أجل كرة القدم أمر مذهل".

وأضافت: "كما أن الطريقة التي جعل بها اسم مصر، وربما العالم العربي، حاضراً على الساحة العالمية أمر رائع".

وأتمت حديثها: "إنه يمثل منطقتنا وثقافتنا العربية بشكل قوي جدًا".