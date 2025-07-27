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6 صور ترصد بكاء لاعبات المغرب بعد خسارة لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات أمام نيجيريا

02:36 ص الأحد 27 يوليو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    بكاء لاعبات منتخب الغرب
  • عرض 6 صورة
    بكاء لاعبات منتخب الغرب
  • عرض 6 صورة
    بكاء لاعبات منتخب الغرب
  • عرض 6 صورة
    بكاء لاعبات منتخب الغرب
  • عرض 6 صورة
    بكاء لاعبات منتخب الغرب
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كتب- نهى خورشيد:

سيطرت أجواء الحزن وخيبة الأمل على بعثة المنتخب المغربي للسيدات، عقب خسارته أمام نظيراتهن في نيجيريا بنتيجة 3-2 في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على الملعب الأولمبي بالرباط.

وعقب انطلاق صافرة النهاية رصدت كاميرات الملعب علامات التأثر الشديد على لاعبات المنتخب المغربي، إذ دخلت العديد منهن في نوبات بكاء، وسط مواساة من الجهاز الفني وزميلاتهن، بعد أن فرطن في فرصة تاريخية لتحقيق أول لقب قاري في تاريخ الكرة النسائية المغربية،.

وكانت لاعبات أسود الأطلس نجحن في إنهاء الشوط الأول متقدمات بهدفين عن طريق غزلان شباك وسناء المسعودي.

ويعتبر المنتخب النيجيري، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، نجح في قلب النتيجة خلال الشوط الثاني وسجل ثلاثية متأخرة عبر إستر أوكورنكو، وفولاشادي فلورنس، وجينيفر إيشيجيني، ليحسم اللقب العاشر من أصل 13 نسخة.

والجدير بالذكر أن المنتخب المغربي خسر النهائي القاري للعام الماضي والثاني على التوالي بعدما سقط أمام جنوب أفريقيا في نسخة 2022.

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لاعبات منتخب المغرب سيدات نهائي أمم إفريقيا للسيدات منتخب نيجيريا للسيدات
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