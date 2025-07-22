كتبت-هند عواد:

احتفلت نورا خالد لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، بحفل خِطبتها مساء أمس.

وحضر حفل خطبة نورا خالد كل من، شادي محمد رئيس قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي، الفرنسي ديميتري لوبوف مدرب الفريق، إضافة إلى لاعبات الفريق مثل نادين غازي وإيمان حسن وأشرقت عادل.

ونشرت نورا خالد مقطع فيديو لها عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهي تلعب بالكرة أثناء الحفل.

ويستعد الأهلي للمشاركة في الموسم الثاني بتاريخه، في الدوري المصري للسيدات، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني.

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