كتبت – هند عوّاد

أثارت الصفحة الرسمية لنادي غزل المحلة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جدلًا واسعًا، بعد نشرها جلسة تصوير للاعبات الفريق النسائي، والإعلان عن تكوين فريق كرة قدم للسيدات.

كانت آية مسعد، البالغة من العمر 26 عامًا، إحدى هؤلاء اللاعبات. وروت في حديث خاص لـ"مصراوي" كواليس رحلتها مع كرة القدم النسائية، وأسباب عودتها من جديد إلى صفوف غزل المحلة.

وقالت آية: "نادي غزل المحلة لم يكن يضم فريقًا للسيدات، وحلمي الآن هو الصعود بالفريق إلى الدوري المصري الممتاز، كما فعلت قبل عشر سنوات".

وبدأت آية مشوارها الكروي، مثل كثير من اللاعبات، من خلال اللعب مع فريق للذكور، نظرًا لعدم انتشار اللعبة بين الفتيات آنذاك. وقد أحبت كرة القدم بفضل والدها، الذي كان يلعب كرة القدم الخماسية في إحدى الأكاديميات بالمحلة.

وقررت آية الذهاب إلى المكان الذي كان والدها يمارس فيه اللعبة، وأبلغتهم برغبتها في الانضمام. أخبروها أن والدها سيرفض الأمر، لكنها نجحت في إقناع عائلتها، ولعبت بالفعل مع فريق ذكور، حتى علمت بوجود أكاديمية صيد المحلة.

وهنا قررت آية الذهاب إلى الأكاديمية، دون علم أهلها، حتى إنها اضطرت إلى السير على قدميها لمدة ساعة ونصف. وهناك التقت بمدربها الحالي، محمد مرسي، الذي أُعجب بموهبتها وأخبرها بأنها ستكون قائدة الفريق.

ذهبت آية إلى والدها لإقناعه بانضمامها إلى الأكاديمية، التي تحولت لاحقًا إلى فريق رسمي. وقالت آية: "قال لبابا: بنتك موهوبة، ما ينفعش تلعب وسط ولاد، وفي اليوم التالي ذهب معنا والدي ووقّعنا على عقود انضمامي للفريق".

وبدأت آية مسيرتها مع فريق صيد المحلة عام 2014، واستمرت معه خمس سنوات، قادت خلالها الفريق للصعود من الدرجة الثالثة إلى الدوري الممتاز. ثم انتقلت إلى عدة أندية، منها: محلة حسن، والترام، والمعمورة، قبل أن تعود مجددًا إلى "بيتها"، كما وصفته.

وخلال مسيرتها، حققت آية مسعد العديد من الإنجازات، حتى أنها شاركت كحارسة مرمى في إحدى المباريات بعد إصابة الحارسة الأساسية.