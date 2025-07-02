كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بروسيا دورتموند

2 1
04:00

مونتيري

جميع المباريات

إعلان

سر استقالة المدرب.. أزمة تضرب فريق السيدات بنادي الزمالك

03:54 م الأربعاء 02 يوليه 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    سيدات الزمالك
  • عرض 7 صورة
    سيدات الزمالك ضد مسار (3)
  • عرض 7 صورة
    مباراة سيدات الزمالك والجونة
  • عرض 7 صورة
    مباراة سيدات الزمالك والجونة
  • عرض 7 صورة
    محمد عزت مدرب سيدات الزمالك الجديد
  • عرض 7 صورة
    محمد عزت مدرب سيدات الزمالك الجديد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يواجه الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، أزمة قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-26، تسببت في استقالة المدير الفني للفريق محمد عزت.

وكشف محمد عزت مدرب الزمالك، سر تقديم استقالته بعد أقل من شهرين من توليه منصبه، وقال في تصريح خاص لمصراوي: "الشركة المسؤولة عن فريق السيدات ومتعاقدة مع النادي أنهت تعاقدها".

وقال مصدر مطلع لمصراوي، إن الزمالك تعاقد مع إحدى الشركات لتصبح مسؤولة عن فريق السيدات (اختيار المدرب ومستحقات اللاعبات)، مع تدشينه في بداية الموسم الماضي.

اقرأ أيضًا:

من هو المصري الوحيد في الجهاز الفني لنادي الهلال؟

هل يرحل ناصر منسي للدوري السعودي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيدات الزمالك الزمالك محمد عزت مدرب الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا
أسدل الستار.. البرلمان يقر نهائيًا تعديلات قانون الإيجار القديم
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. تعرف علي التفاصيل