سر استقالة المدرب.. أزمة تضرب فريق السيدات بنادي الزمالك

كتبت-هند عواد:

يواجه الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، أزمة قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-26، تسببت في استقالة المدير الفني للفريق محمد عزت.

وكشف محمد عزت مدرب الزمالك، سر تقديم استقالته بعد أقل من شهرين من توليه منصبه، وقال في تصريح خاص لمصراوي: "الشركة المسؤولة عن فريق السيدات ومتعاقدة مع النادي أنهت تعاقدها".

وقال مصدر مطلع لمصراوي، إن الزمالك تعاقد مع إحدى الشركات لتصبح مسؤولة عن فريق السيدات (اختيار المدرب ومستحقات اللاعبات)، مع تدشينه في بداية الموسم الماضي.

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