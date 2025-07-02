بعد أقل من شهرين.. مدرب الزمالك يعلن رحيله عن الفريق

كتبت-هند عواد:

أعلن محمد عزت محمد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، استقالته من منصبه، بعد أقل من شهرين.

وكان الزمالك أعلن تعيين محمد عزت مدربا لسيدات الزمالك، في نهاية مايو الماضي، خلفا لعادل حسين الذي رحل بنهاية الموسم وتولى تدريب زد.

وكتب محمد عزت عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تقدمت باستقالتي من تدريب الزمالك".

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