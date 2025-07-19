مصراوي يكشف استعدادات البنك الأهلي للموسم الجديد

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي البنك الأهلي، للموسم الجديد من الدوري المصري 2025-2026، بخوض معسكر مغلق في بورسعيد.

وقال مصدر مطلع لمصراوي: "انطلق معسكر الفريق في بورسعيد، أمس الجمعة 18 يوليو ويستمر حتى يوم الأربعاء المقبل 23 من نفس الشهر".

وأضاف: "الفريق يخوض مباراتين وديتين غدا الأحد ويوم الثلاثاء، بقيادة محمد كمال المدير الفني للفريق".



ويفتتح البنك الأهلي للسيدات مشواره في الدوري المصري للسيدات الموسم المقبل، بمواجهة رع، ثم زد ووادي دجلة.