كتبت-هند عواد:

خسر الفريق الأول لكرة السلة النسائية بالنادي الأهلي، بطولة دوري المرتبط 2023 لصالح سبورتنج، وجاء ذلك بالتزامن مع انضمامه تمارا نادر السيد إلى الفريق.

وترى تمارا أن تلك الحظة الأصعب في مسيرتها، وقال ابنة حارس مرمى الزمالك السابق في تصريحات خاصة لمصراوي: "خسارة البطولة كانت قاسية جدًا، كنت رايحة النادي متأكدة أنني هفوز ببطولات كتير، لكنها كانت قاسية جدًّا، لكننا تعلمنا منها، وفزنا بالدوري والكأس وشاركنا في أفريقيا لأول مرة".

وعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعا مع لاعبات السلة بعد تلك الهزيمة، وكشفت تمارا كواليس تلك الجلسة قائلة: "مجلس الإدارة كان ينتظر منا الكثير، وتعرضنا لضغط لعدم تحقيق البطولة، وكابتن الخطيب داعم كبير لنا، ولم يكن هذا الاجتماع لإحباطنا، بل لتحميسنا، وأن البطولات المقبلة لنا، وأننا سنشارك في أفريقيا".

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