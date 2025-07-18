كتبت-هند عواد:

كشفت تمارا نادر السيد لاعبة سلة الأهلي للسيدات وابنة حارس الزمالك السابق، كواليس انضمامها إلى القلعة الحمراء.

وقالت تمارا نادر السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "عدت من الاحتراف إلى نادي الجزيرة، وبعد 6 أشهر تلقيت عرضين من سبورتنج والأهلي، لكنني دون تردد اخترت الأهلي، الأمر في البداية كان كلامًا شفهيًّا من علياء محمود، لاعبة الأهلي السابقة، وبعدها تحوّل الأمر إلى الطابع الرسمي".

وأضافت: "كابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي، صديق والدي، وتواصل معه وأخبره بأنه يريدني، ورغم وجود عرض آخر، لم أفكر وفورًا اخترت الأهلي، وكان للعامري فاروق، نائب رئيس النادي -رحمة الله عليه-، دور كبير في التوقيع، وأبي شجعني على هذه الخطوة".

وأوضحت: "أبي يرى أنني يجب أن يكون لي انتماء للنادي الذي أنتمي إليه، لكن لا يجب أن يؤثر على مستقبلي، وقال لي (روحي الأهلي)، لأنه هو من سيصنع اسمك وينجحك، وبالفعل هذا الأمر حقيقي، الأهلي نظام، وهو أنجح منظومة في مصر".

واختتمت: "عندما ندخل الأهلي نعرف قيمته، توجد قواعد واستقرار والتزامات، وهذا كله يجعلنا نحترم النادي. نعم، تربيت في بيت زملكاوي، وقلت إنني زملكاوية وأنا صغيرة، لكن حاليًا أنا أهلاوية، وأشجع الفريق في كل المباريات والبطولات، لأنني أريد النجاح للمنظومة التي أنتمي إليها، وحتى لو غادرت الأهلي، سيظل انتمائي للنادي، لأنه أضاف لي كثيرًا".

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