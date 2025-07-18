كتبت-هند عواد:

روت تمارا نادر السيد لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، كواليس احترافه في الخارج، قبل انتقال إلى القلعة الحمراء.

وقالت تمارا في تصريحات خاصة لمصراوي: "في البداية أكن مهتمة في البداية بأن أصبح لاعبة محترفة، كنت أعتقد أنني عندما أصل إلى سن 18 عامًا سأُسافر للدراسة في الخارج وأترك السلة، لكن هناك مدرب اسمه أحمد إبراهيم غيّر الأمر وجعلني أفضل وأهتم أكثر، وأصبح لدي طموحات في اللعبة لتحقيقها".

وأضافت: "رحلة الاحتراف بدأت في سويسرا، كان هناك مدرب اسمه حكيم سالم، وهو مصري هولندي، شاهدني في إحدى البطولات، وأخذني للاحتراف، ولعبت في الدرجة الأولى، وكانت تجربة جميلة جدًّا، بعدها تلقيت عرضًا من بلجيكا وانتقلت بالفعل، وكان فريقًا جيدًا، لكن الأمر كان صعبًا عليّ، الابتعاد عن عائلتي، لم أتحمل الأمر".

واختتمت تمارا: "بلجيكا كانت كئيبة ولم تساعدني على التأقلم مع الأجواء، والدتي كانت في البداية ترفض سفري، لكن أبي كان يريد احترافي، حتى إنه طلب مني الاستمرار، لكنني عدت قبل المدة المحددة، دون إخبار أحد، ودخلت في نقاش مع أبي، لكنني كنت أرى أنني لا أستطيع، لن أتمكن من الظهور بشكل جيد طالما نفسيتي ليست على ما يرام، فعدت لتعلقي بوالدتي".

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