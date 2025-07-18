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بداية سهلة للأبيض.. مشوار الزمالك في الدوري المصري للسيدات

09:00 ص الجمعة 18 يوليو 2025
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    تابو لاعبة الزمالك من مباراة بيراميدز
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    نورا مندور حارسة الزمالك (1)
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    آية إبراهيم لاعبة الزمالك
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    آية إبراهيم وفدوى عصام وسالميزي من جلسة تصوير لاعبات الزمالك
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    آية إبراهيم لاعبة الزمالك
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كتبت-هند عواد:

أجريت قرعة الدوري المصري للسيدات موسم 2025-2026، ظهر الخميس 17 يوليو، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم. وتقام البطولة بمشاركة 17 فريقا، بنظام الدورين.

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الموسم الثاني في تاريخه بالدوري المصري للسيدات، بعد تكوين الفريق الموسم الماضي.

ويضم الموسم الجديد من الدوري المصري للسيدات 2025-2026، 17 فريقا، رع، البنك الأهلي، زد، وادي دجلة، الزمالك، مودرن سبورت، المصري، الجونة، الأهلي، SAK، الطيران، إنبي، اتحاد بسيون، مسار، بالم هيلز، المقاولون العرب، بيراميدز.

ويفتتح الزمالك مشواره في الدوري بمواجهة سهلة تجمعه ببالم هيلز الذي نجى من الهبوط الموسم الماضي.

وجاءت مباريات الزمالك في الدور الأول كالآتي:

الزمالك - بالم هيلز

المقاولون العرب - الزمالك

الزمالك – بيراميدز

رع - الزمالك

الزمالك – البنك الأهلي

زد - الزمالك

الزمالك – وادي دجلة

مودرن سبورت - الزمالك

الزمالك – المصري البورسعيدي

الجونة - الزمالك

الزمالك – الأهلي

SAK – الزمالك

الزمالك – الطيران

إنبي – الزمالك

الزمالك – اتحاد بسيون

مسار - الزمالك

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