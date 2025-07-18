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الزمالك في الجولة الـ12.. مشوار الأهلي في الدوري المصري للسيدات

08:23 ص الجمعة 18 يوليه 2025
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    حبيبة عصام لاعبة الأهلي_Easy-Resize.com
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    حبيبة عصام لاعبة الأهلي
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    حبيبة عصام ومايا لاعبة الأهلي
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    لولو وحبيبة عصام لاعبتي الأهلي من مباراة بيراميدز
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    حبيبة عصام من مباراة بيراميدز
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    حبيبة عصام وميا لاعبة الأهلي
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    احتفال حبيبة عصام مع الأمريكية ميا
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    منة طارق لاعبة الأهلي0_19
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    منة طارق لاعبة الأهلي
  • عرض 15 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي
  • عرض 15 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي
  • عرض 15 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي
  • عرض 15 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي
  • عرض 15 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي
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كتبت-هند عواد:

أجريت قرعة الدوري المصري للسيدات موسم 2025-2026، ظهر الخميس 17 يوليو، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم. وتقام البطولة بمشاركة 17 فريقا، بنظام الدورين.

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الموسم الثاني في تاريخه بالدوري المصري للسيدات، بعد تكوين الفريق الموسم الماضي.

ويضم الموسم الجديد من الدوري المصري للسيدات 2025-2026، 17 فريقا، رع، البنك الأهلي، زد، وادي دجلة، الزمالك، مودرن سبورت، المصري، الجونة، الأهلي، SAK، الطيران، إنبي، اتحاد بسيون، مسار، بالم هيلز، المقاولون العرب، بيراميدز.

ويستهل الأهلي مشواره في الدوري بمواجهة الطيران، ثم يواجه إنبي في الجولة الثانية وبعدها اتحاد يسيون.

وجاءت مباريات الأهلي في الدور الأول كالآتي:

الأهلي - الطيران

إنبي - الأهلي

الأهلي - اتحاد بسيون

مسار - الأهلي

الأهلي - بالم هيلز

المقاولون العرب - الأهلي

الأهلي - بيراميدز

رع - الأهلي

الأهلي - البنك الأهلي

زد - الأهلي

الأهلي – وادي دجلة

مودرن سبورت - الأهلي

المصري البورسعيدي - الأهلي

الأهلي – الجونة

SAK - الأهلي

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الأهلي الدوري المصري للسيدات مباريات الأهلي
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